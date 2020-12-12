75 دقيقة.. بيراميدز والاتحاد يبحثان عن هدف يقودهما للفوز بأول ثلاث نقاط

انتهت أحداث 75 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

الشوط الأول

بدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثواني للأخطاء، وتمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدفا في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم الغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل .

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدف آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي.

وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم ال var الذي أبلغه بوجود تسلل في الكرة.

وسيطر الإتحاد السكندري على الكرة وتمكن من اتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وحمي شباكة من الهدف.

وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعورة بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الإتحاد بقوة في منتصف الملعب.

وتوغل صبحي بين دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وانفرد بمحمد صبحي حارس زعيم الثغر وسددها ابو التفانين بمهارة رائعة ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.

وفي الدقيقة 43 من عمر المباراة تمكن الاتحاد السكندري من تعديل النتيجة عن طريق عمار حمدي لاعب زعيم الثغر.

الشوط الثاني

حماسة بيراميدز زادت في بداية شوط المباراة الثاني، ووصل لمرمى الإتحاد السكندري أكثر من مرة ولكن دون تسجيل أهداف .

وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة انطلق رمضان صبحي من خلف مدافعي الاتحاد السكندري وتم عرقلته من الخلف داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء.

وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ثم عاد سيد البلد مرة أخرى للهجوم كما كن في شوط المباراة الأول، وتمكن من الوصول الى مرمى بيراميدز أكثر من مرة ولكن لم يسجل أي أهداف.

وأجرى بيراميدز تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بنزول اسلام عيسى وخروج محمد فاروق، ونزول جون أطوي بدلًا من محمود وادي.

من بعده أجرى حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري بخروج عمار حمدي ونزول خالد الغندور بدلًا منه في الدقيقة 66.

واصل الإتحاد في الضغط على دفاعات بيراميدز ونطم هجمة في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حصل منها على ركلة ركنية.

واشتعلت الجبهة اليمنى لنادي بيراميدز، وبدأ الثنائي أحمد توفيق ورمضان صبحي أن يخترقا دفاع سيد البلد، ولكن لم يتمكنا من الوصول الى محمد صبحي في أي هجمة خطيرة.

أجرى بيراميدز تبديل آخر بخروج محمود حمادة ونزول أحمد الشيخ المنتقل حديثًا للفريق السماوي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمد صبحي

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي