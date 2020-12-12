بعد خناقته مع أمير مرتضى.. هاشتاج #ادعم_ميدو_الزملكاوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ادعم_ميدو_الزملكاوي، وذلك عقب الجدال الدائر بينه وبين أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك عقب نشر ميدو صورة له مع الكابتن محمود الخطيب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. ورد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جانب جماهير القلعة البيضاء، خاصة أمير مرتضى منصور بعدما نشر صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وهاجم أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر". وغرد ميدو عبر تويتر قائلا: "وحياة أمك يا أمير لاعلمك الأدب". ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "إلى مزبلة التاريخ". وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كما يلي:

‏‎#ادعم_ميدو_الزملكاوي

ميدو زملكاوي وفي يوم من الايام هيبقي رئيس النادي هو وحازم امام ولاد الزمالك



‏‎#ادعم_ميدو_الزملكاوي

من عظيم لطف ربنا إنُّه بيستجيب لدعواتك و أمنياتك حتى وهي حبيسة صدرك، وجوه خاطرك، وحتى لو لم ينطق بها لسانك!



‏بنحبك يعالمي ‎#ادعم_ميدو_الزملكاوي.



‏‎#ادعم_ميدو_الزملكاوي

حازم امام وميدو رموز الزمالك ????



‏اي حد يا ميدو يتمني يتصور مع الخطيب و ده حقك ‎#ادعم_ميدو_الزملكاوي

