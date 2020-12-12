مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود شيكابالا – حميد أحداد - أحمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

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