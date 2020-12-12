كوروتوني يكتسح سبيزيا 4-1 في الدوري الإيطالي

نجح فريق كروتوني في الفوز على نظيره سبيزيا بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي .

جاءت أهداف اللقاء عن طريق ميسياس في الدقيقة 7 لصالح فريق كروتوني ، ثم جاء هدف التعادل لفريق سبيزيا عن طريق دييجو فارياس في الدقيقة 18 ، ثم جاء هدف التقدم عن طريق ريكا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني ثم أضاف هنريكي الهدف الثالث في الدقيقة 56 ، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 90 عن طريق ميسياس .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق كروتوني المركز الأخير برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل فريق سبيزيا المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من ترتيب الدوري الإيطالي .