كوروتوني يكتسح سبيزيا 4-1 في الدوري الإيطالي

جاءت أهداف اللقاء عن طريق ميسياس في الدقيقة 7 لصالح فريق كروتوني ، ثم جاء هدف التعادل لفريق سبيزيا عن طريق دييجو فارياس في الدقيقة 18 ، ثم جاء هدف التقدم عن طريق ريكا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني ثم أضاف هنريكي الهدف الثالث في الدقيقة 56 ، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 90 عن طريق ميسياس .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق كروتوني المركز الأخير برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل فريق سبيزيا المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من ترتيب الدوري الإيطالي .
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