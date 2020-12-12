لاعب نيوكاسل يسجل أسرع هدف في البريميرليج.. فيديو

أحرز ميجيل ألميرون، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد، أسرع هدف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى ، بعد ما هزّ شباك وست بروميتش ألبيون، بالهدف الأول بعد مرور 20 ثانية من المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.
ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما يأتي وست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.
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