الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إرسال مؤمن زكريا لاعب المارد الاحمر إلى إنجلترا لاستكمال العلاج.

وكان مؤمن قد أصيب بضمور في العضلات، وتوجه إلى أمريكا للعلاج لكن حالته حتى الآن لن تتحسن كثيرا.

وأكد الكابتن محمود الخطيب، أن الأهلي ينهي إجراءات سفر مؤمن إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، مؤكدا أن هذا واجب الأهلي نحو أبنائه.

وأضاف، أن مؤمن لديه تاريخ كبير مع الأهلي وترك بصمة قبل إصابته كانت سببا في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

ويدخل الاهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المقاصة، والمقرر لها غدا الاحد في أولى جولات الدوري العام.