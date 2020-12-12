الرياضة

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي كالآتي :- 

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر -  روبن دياز - ستونز - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - فيرناندينيو - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز. 

خط الهجوم: جابريل جيسوس.

يذكر أن السيتي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فولهام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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