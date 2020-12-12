نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النيجيري جونيور أجاي من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الحمر، قد أعلن غياب أجاي إسبوعين عن الفريق بعد الإصابة في الأنكل أمام الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، على أن يكون جاهزا لمباراة المقاصة في أولى جولات الدوري والمقرر لها غدا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أجاى إصابته تتطلب إبتعاده عن الملاعب لمدة لاتقل عن شهر، وبهذا يحتاج اللاعب إسبوعين إضافيين من الآن حتى يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق".

وأضاف، أن الأهلي يسابق الزمن من أجل تجهيز أجاي لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري العم والمقر لها 28 ديسمبر الجاري.

ودخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة المقاصة غدا، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.