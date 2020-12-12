الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم عبد الله السعيد بضربة رأسية رائعة لبيراميدز، ليتعادل عمار حمدي بهدف رائع لزعيم الثغر.

وأضاع عبد الله السعيد قائد بيراميدز ركلة جزاء لبيراميدز في الشوط الثاني، تصدى لها محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري، ليتمكن خالد الغندور من إحراز هدف الفوز القاتل للاتحاد السكندري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ٣ نقاط بينما تجمد رصيد بيراميدز بدون أي نقطة.