الزمالك يسجل هدفا أول بمرمى المقاولون بـ النيران الصديقة

أحرز فريق الزمالك الهدف الأول فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 27 عن طريق النيران الصديقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الاولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول الى ضربة ركنية.

حاول كريم مصطفى مراوغة دفاعات الزمالم فى الدقيقة الثانية إلا أنه فشل ومرر فى الدقيقة الثالثة احمد فتوح كرة ماكدة الى حميد أحداد وراوغ مدافعى المقاولون وتحولت الكرة الى رمية تماس وحصل فى الدقيقة الرابعة أحمد فتوح لاعب الزمالك على الركنية الثانية.

مرر مصطفى محمد كرة عرضية فى الدقيقة الثامنة وحاول احمد سيد زيزو تخطى حسن الشامي فى الدقيقة التالسعة داخل منطقة الجزاء الا ان مدافع ذئاب الجبل نجح فى إبعادها الى ضربة ركنية.

وأرسل فرجاني ساسي فى الدقيقة العاشرة كرة ماكرة بكعب القدم تصل الى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يفشل فى السيطرة عليها وحصل زيزو فى الدقيقة 13 على ركلة حرة بعد تعرضه لخطأ من جانب لاعب المقاولون العرب.

راوغ محمد مجلى شيكابالا فى الدقيقة 16 ومرر الكرة الى سيف الجزيرى وحاول مراوغة محمد عبدالغني وسدد الكرة بغرابة الى خارج الملعب لتضيع فرصة تهديد مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

وأرسل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 18 كرة داخل منطقة الجزاء تصل إلى شيكابالا الذى سددها فى المرمى ويمسك بها محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل ومرر حميد حداد كرة فى الدقيقة 21 داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافعى المقاولون العرب إلى منتصف الملعب.