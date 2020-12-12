طرد رمضان صبحي وغيابه عن لقاء الزمالك .. اعرف السبب

وجاء الطرد بسبب اعتراض رمضان صبحي على الحكم محمد الصباحي عقب نهاية المباراة، بسبب لقطة إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها اللاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقرر الحكم محمد الصباحي إعطاء رمضان صبحي بطاقة صفراء هي الثانية له في المباراة، ليشهر له البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء.



وبعد هذا الطرد ، سيغيب اللاعب رمضان صبحي عن فريقه في المواجهة القادمة أمام نادي الزمالك في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.