وجاء الطرد بسبب اعتراض رمضان صبحي على الحكم محمد الصباحي عقب نهاية المباراة، بسبب لقطة إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها اللاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.
وقرر الحكم محمد الصباحي إعطاء رمضان صبحي بطاقة صفراء هي الثانية له في المباراة، ليشهر له البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء.
وبعد هذا الطرد ، سيغيب اللاعب رمضان صبحي عن فريقه في المواجهة القادمة أمام نادي الزمالك في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد رمضان صبحي وغيابه عن لقاء الزمالك .. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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