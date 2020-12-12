أشرف قاسم يفضل المقصورة عن الدكة لمراقبة الزمالك

جلس أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى المقصورة الأمامية، مع جماهير الفريق الأبيض فى اللقاء الذي يجمعه مع المقاولون العرب الآن.

ويتواجد عبد الحليم على مدير الكرة على مقاعد البدلاء، بينما يتابع أشرف قاسم، المباراة، من المقصورة الأمامية، إلى جانب المستبعدين من لاعبى الزمالك؛ لدعم الفريق فى اللقاء ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى، ويعد ذلك الظهور الأول لأشرف قاسم فى منصبه الجديد بالزمالك.

و أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق أمام المقاولون العرب بالجولة الأولى للدوري الممتاز على استاد الكلية الحربية، ويضم التشكيل كلا من:



محمد أبو جبل في حراسة المرمى.



حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع.



طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وحميد أحداد وأحمد زيزو في خط الوسط.



مصطفى محمد في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وكريم بامبو ومصطفي فتحي واشرف بن شرقي.