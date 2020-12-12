نيوكاسل يفوز على ويست بروميتش 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في الفوز على نظيره ويست بروميتش ، بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق ميجيل ألميرون في الدقيقة 1 محرزًا أسرع هدف في الدوري الإنجليزي ، بينما جاء هدف التعادل من جانب فريق ويست بروميتش في الدقيقة 57 عن طريق فورلونغ ، ثم جاء هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 82 عن طريق ويلسون .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ، بينما احتل فريق ويست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط من ترتيب الدوري الإنجليزي.