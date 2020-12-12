نيوكاسل يفوز على ويست بروميتش 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق ميجيل ألميرون في الدقيقة 1 محرزًا أسرع هدف في الدوري الإنجليزي ، بينما جاء هدف التعادل من جانب فريق ويست بروميتش في الدقيقة 57 عن طريق فورلونغ ، ثم جاء هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 82 عن طريق ويلسون .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق نيوكاسل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ، بينما احتل فريق ويست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط من ترتيب الدوري الإنجليزي.
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