مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. التعادل السلبي يسيطر فى أول ربع ساعة

سيطر التعادل السلبي على لفاء فريقي الزمالك والمقاولون العرب بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الاولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول الى ضربة ركنية.

حاول كريم مصطفى مراوغة دفاعات الزمالم فى الدقيقة الثانية إلا أنه فشل ومرر فى الدقيقة الثالثة احمد فتوح كرة ماكدة الى حميد أحداد وراوغ مدافعى المقاولون وتحولت الكرة الى رمية تماس وحصل فى الدقيقة الرابعة أحمد فتوح لاعب الزمالك على الركنية الثانية.

مرر مصطفى محمد كرة عرضية فى الدقيقة الثامنة وحاول احمد سيد زيزو تخطى حسن الشامي فى الدقيقة التالسعة داخل منطقة الجزاء الا ان مدافع ذئاب الجبل نجح فى إبعادها الى ضربة ركنية.

وأرسل فرجاني ساسي فى الدقيقة العاشرة كرة ماكرة بكعب القدم تصل الى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يفشل فى السيطرة عليها وحصل زيزو فى الدقيقة 13 على ركلة حرة بعد تعرضه لخطأ من جانب لاعب المقاولون العرب.

وأعلن البرتغالي جايمى باتشيكو عن تشكيل الفارس الأبيض الذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل وفى خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وفى خط الوسط : طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" والمغربي حميد أحداد وأحمد سيد زيزو وفى خط الهجوم : مصطفى محمد.