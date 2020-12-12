هوكي رجال سموحة يفوز على الشرقية في عقر داره

حقق فريق هوكى الرجال بنادى سموحة فوزًا مستحقًا على على نظيره الشرقية بهدف مقابل لاشيء ، أحرزه اللاعب عبد الحليم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الشرقية ضمن منافسات بطولة الدوري.

يضم فريق سموحة اللاعبين:

اسلام الطويلة، مصطفى منصور، محمد فتحى، عمرو مرسى، عبد الرحمن قاسم،محمد عادل، مصطفى دهب، ابراهيم احمد، عمرو عبد الحليم، محمد احمد، محمد ابو ضيف، زكريا السيد، معتز دهب، مروان نعينع، اسامه شعبان، عبد الرحمن السيد، مصطفى مجدى، محمد حسين، احمد محمد، محمد علاء، محمد عبد الفتاح، زاهيد الله، محمد عرفان، محمد جمال، أحمد حاتم.

ويضم الجهاز الفني للفريق:

المدير الفنى الكابتن السيد الهرم ، المدرب العام الكابتن محمد عادل، المدرب المساعد الكابتن طه عبد العظيم، مدرب حراس الكابتن محمد حميدو، مدرب الاحمال الكابتن رامى محمد، إصابات ملاعب د احمد عرفة ابراهيم، مدير الفريق الكابتن محمود عبد العال.