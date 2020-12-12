سموحة يتوج ببطولة دوري ناشئات التنس

توج فريق نادي سموحة للتنس الارضى "14 سنة ناشئات" ببطولة الدورى، بعد تغلبه علي نادي وادي دجلة بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي، والفوز بالمباراة النهائية علي نادي سبورتنج بنتيجة 7-2.

ويضم الجهاز الفني للفريق:

المدير الفني محمد حسن، مدربو الفريق علاء قطب، سيد العسراوي، فادي شارل ، فؤاد فرج، عبدالله سامي، مصطفي الشهاوي، والمدير الإداري معتز مهدى.