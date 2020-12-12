النني يشارك صورة جديدة بصحبة ابنته.. شاهد

شارك الدولي المصرى محمد النني صورة جديدة مع ابنته , وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب النني عبر الصورة معلقا: "Love you my princess".

وكان قد سجل محمد النني لاعب خط وسط آرسنال هدفا صاروخيا في شباك فريق دوندالك الايرلندى، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوريل بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

وجاء الهدف بالدقيقة 18 من كرة وصلته من خارج منطقة الـ18 ليسددها قوية عجز الحارس في التصدي إليها.

ولم يفقد فريق آرسنال أي نقطة في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها في دور المجموعات هذا الموسم.

في المقابل يطمح فريق دوندالك النرويجي في تحقيق نتيجة شرفية أمام الجانرز في مباراة اليوم، بعدما فقد فرصة التأهل إلى الدور القادم.