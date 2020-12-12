الشوط الأول.. أهلي جدة يتعادل مع النصر 1-1 في الدوري السعودي

تعادل فريق أهلي جدة مع نظيره النصر بهدف لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأضاع المغربي عبد الرزاق حمد الله ، ضربة جزاء لفريقه النصر في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 38، أحرز إدريس فتوحي الهدف الأول لـ أهلي جدة من ضربة حرة مباشرة رائعة، ولكن رد النصر جاء سريعًا، عن طريق أيمن يحيي في الدقيقة 39 بهدف التعادل بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله حمد الله، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النصر،

وجاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس خط الدفاع: لوكاس ليما – عبدالباسط هندي – معتز هوساوي – عبدالله حسون خط الوسط: لودومير فيجسا – نوح الموسى -أليكسندرو ميتريتا – إدريس فتوحي – صامويل أوسو

خط الهجوم: سلمان المؤشر

أما تشكيل النصر فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جونز



خط الدفاع: سلطان الغنام ..مادو ..مايكون ..كيم جون

خط الوسط: بيتروس ..عبدالله الخيبري ..مارتينيز ..ايمن يحيى ..أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الأخير برصيد 4 نقاط.