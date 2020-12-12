الزمالك يتحرك لتعديل عقد نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، تمديد عقد المهاجم الدولي مصطفى محمد في الفترة المقبلة.

تعديل عقد مصطفى محمد في الزمالك

من جانبه أوضحت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس بتمديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول مصطفى محمد، في الفترة المقبلة، ليصبح من لاعبي الفئة الأولى بالنادي الأبيض.

وترغب اللجنة المؤقتة في تأمين تواجد مصطفى محمد، داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وعدم رحيله إلا في حالة وجود عرض مادي كبير من أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لبداية مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الأبيض بالدوري المصري.