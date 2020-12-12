مارسيليا يقتنص وصافة الدوري الفرنسي بثنائية في شباك موناكو

حقق فريق مارسيليا الفوز على ضيفه موناكو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.
وسجل هدفي مارسيليا كل من فلوريان توفان في الدقيقة 5، وداريو بينيديتي في الدقيقة 13.
بينما أحرز وسام بن يدر هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.
ورغم الهزيمة، إلا أن موناكو سيطر على مجريات المباراة بالكامل حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 57% دون ترجمتها لأهداف، بينما وصلت نسبة استحواذ مارسيليا إلى 43%.
وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده من النقاط إلى 27 في الوصافة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز الخامس.
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