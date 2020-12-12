الدوري السعودي.. الأهلي يعمق جراح النصر ويفوز عليه 2-1

فاز فريق أهلي جدة على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأضاع المغربي عبد الرزاق حمد الله ، ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 38، أحرز إدريس فتوحي الهدف الأول لـ أهلي جدة من ضربة حرة مباشرة رائعة، ولكن رد النصر جاء سريعًا، عن طريق أيمن يحيي في الدقيقة 39 بهدف التعادل بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله حمد الله، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، وقبل انتهاء المباراة بدقيقة، تحصل أهلي جدة على ركلة جزاء، حولها إدريس فتوحي لهدف ثان بنجاح ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة وتستمر معاناة النصر في المسابقة هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 16 في المركز الثاني، وتوقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

في الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وأعلن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره النصر،

وجاء تشكيل أهلي جدة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس خط الدفاع: لوكاس ليما – عبدالباسط هندي – معتز هوساوي – عبدالله حسون خط الوسط: لودومير فيجسا – نوح الموسى -أليكسندرو ميتريتا – إدريس فتوحي – صامويل أوسو

خط الهجوم: سلمان المؤشر

أما تشكيل النصر فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جونز



خط الدفاع: سلطان الغنام ..مادو ..مايكون ..كيم جون

خط الوسط: بيتروس ..عبدالله الخيبري ..مارتينيز ..ايمن يحيى ..أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله