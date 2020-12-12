وأعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، والإنجليزي سولشيار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقهما .

حراسة المرمي: ديفيد دى خيا الدفاع: ماجواير، ليندلوف، وان بيساكا، لوك شو الوسط: بول بوجبا، فريد، مكتومناى الهجوم: جرينوود، برونو، وراشفورد بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي : حراسة المرمى: إيدرسون الدفاع: ستونز، دياز، ووكر ، كانسيلو الوسط: رودري، فرناندينيو، دي بروين الهجوم: محرز، سترلينج، جيسوس ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي، المركز التاسع ، برصيد 18 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 70 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على ديربي مانشستر فى الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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