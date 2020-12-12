وأهدت النيران الصديقة النقاط الثلاث لإشبيلية، حيث سجل تشابيير إتشيتا لاعب خيتافي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81.
وفاز إشبيلية رغم عدم تسديده أي كرة على مرمى خيتافي طوال المباراة، ليستعيد نغمة الفوز، بعد الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية على ملعبه أمام ريال مدريد بهدف دون رد.
ورفع إشبيلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في المركز الـ15، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ريال مدريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم يسدد أي كرة على المرمى.. إشبيلية يخطف فوزا قاتلا من خيتافي فى الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.