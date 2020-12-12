الطموح يقتل رمضان صبحي في أول ظهور مع بيراميدز.. أداء متواضع وخرج مطرودا

سجل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الظهور الرسمي الأول له مع الفريق، وذلك من خلال مشاركته في مباراة الإتحاد السكندري، التي اقيمت في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ظهر صبحي خلال المباراة بمستوى متواضع، ولم يتمكن من تسجيل أهداف طوال الـ 98 دقيقة التي شارك بها رسميًا مع الفريق السماوي.

بحث رمضان عن تحقيق طموحه مع بيراميدز الذي أعلن عنه سابقا عند الانتقال إليه قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي اصطدم بـ حصوله على إنذار من محمد الصباحي حكم المباراة في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الإتحاد بقوة في منتصف الملعب.

وحصل رمضان صبحي على ركلتي جزاء الاولى أهدرها عبد الله السعيد والثانية ألغاها الـ VAR.

أهدر صبحي فرصة محققة لتسجيل هدف في سيد البلد؛ حيث توغل صبحي بين دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وانفرد بمحمد صبحي حارس زعيم الثغر وسددها ابو التفانين بمهارة رائعة ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.

أشهر محمد الصباحي حكم لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي عقب نهاية اللقاء والذي انتهى بفوز فريق الإتحاد السكندري بنتيجة 2-1 .

وجاء الطرد بسبب اعتراض رمضان صبحي على الحكم محمد الصباحي عقب نهاية المباراة، بسبب لقطة إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها اللاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقرر الحكم محمد الصباحي إعطاء رمضان صبحي بطاقة صفراء هي الثانية له في المباراة، ليشهر له البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء.

وبعد هذا الطرد ، سيغيب اللاعب رمضان صبحي عن فريقه في المواجهة القادمة أمام نادي الزمالك في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.