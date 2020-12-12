بيراميدز والاتحاد ..حسام حسن متمسك بحصد النقاط وعمار يظهر أهلاويته على إكرامي ورمضان

انتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ولم ينتظر رواد مواقع التواصل الإجتماعي انتهاء اليوم حتى يقيموا ترند على رمضان صبحي أو ما يصفوه بـ "التحفيل"، بعد الأحداث التي دارت خلال المباراة من رمضان وشريف إكرامي لاعبا بيراميدز وعمار حمدي صاحب هدف الإتحاد السكندري وحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر.

وتعددت المكاسب للمدير الفني حسام حسن، بعد أن حصد ثلاث نقاط مهمين في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بالبدلاء الثلاثة الذي دفع بهم بعد الدقيقة 90 ليفقدوا بيراميدز ثباتهم ويخترقون الدفاع ويسجلون هدف الفوز.

وأظهر عمار حمدي أهلاويته على لاعبي الأهلي السابقين "رمضان صبحي وشريف إكرامي"؛ سجل الفتى الذهبي لدى الإتحاد السكندري هدف رائع في مرمى شريف إكرامي وأشار له بعد التسجيل إشارة تعني "المال"، وذلك تنويهًا منه لرحيل نجل وحش إفريقيا عن النادي الأهلي.

وراوغ حمدي رمضان صبحي في بمهارة رائعة، موجهًا له إشارة لكي يمنع الكلام كما فعلها رمضان في التنويه عن صفقة انضمامه لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم الجديد.

ولم يظهر شريف إكرامي بشكل جيد خلال ظهوره الأول رسميًا مع بيراميدز؛ سكنت شباكه هدفين، وأيضًا رمضان صبحي لم يقدم ما كان متوقع منه؛ فقد تلقى بطاقتين صفراء وكان الطرد هو مصيره في أول ظهور رسمي له مع الأهرامات.