الزمالك ضد المقاولون .. تقدم لـ الأبيض وإنذار لـ ساسي ونزول بنشرقي بعد 75 دقيقة

واصل فريق الزمالك التقدم على المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط من لاعبى المقاولون العرب وطالب سيف الجزيرى بركلة جزاء لصالح الذئاب بداعى لمس محمد عبدالغني الكرة بيده ولجأ جهاد جريشة حكم اللقاء الى تقنية الفيديو الـ VAR ثم قرر إحتساب الكرة رمية تماس لصالح المقاولون العرب.

حصل مصطفى محمد فى الدقيقة 57 على ركلة حرة بعد كرة مشتركة مع ابراهيم صلاح لاعب ذئاب الجبل وفى الدقيقة 55 منح جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب التونسي فرجاني ساسي بعد إرتكابه خطأ ضد داوودا لاعب ذئاب الجبل.

وأشهر حكم اللقاء جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد لاعب المقاولون العرب امير عابد بعد عرقلته للمهاجم المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 59 وكاد خالد الحسيني أن يمنح الزمالك هدف ثاني بعدما اخطأ فى إبعاد الكرة وتصطدم بالقائم ودفع فى الدقيقة 63 البرتغالى جيمي باتشيكو باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عن محمود عبدالرازق شيكابالا.

سدد أشرف بنشرقي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى أول لمسة بعد نزوله ينجح محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب فى إمساك الكرة بصعوبة فى الدقيقة 64.

واضطر عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل غلى سحب داوودا ونزول محمد حمدى زكى فى الدقيقة 68 من أجل تفعيل النواحي الهجومية وحصل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 69 على ركلة حرة من الجبهة اليمنى وسددها فرجاني ساسي برأسه قوية تعلو عارضة المنافس.

راوغ أشرف بنشرقي دفاعات المقاولون فى الدقيقة 73 ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء الى مصطفى محمد الذى سدد الكرة قوية يمسكها محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل.