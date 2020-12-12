أول تعليق من حسام حسن بعد خطف الـ3 نقاط من بيراميدز

علّق حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري علي فوز سيد البلد بهدفين، مقابل هدف واحد لفريق بيراميدز، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. ونشر حسام حسن صورة له عبر حسابه علي "انستجرام" وعلق عليها "الحمد الله حمدًا كثيرًا"، ونال إعجاب متابعيه.

الشوط الأول من المباراة.

بدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثوان للأخطاء، وتمكن الاتحاد السكندري في بداية الهجمات على مرمى شريف اكرامي عن طريق خالد قمر.



تمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم الغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل .



ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدف آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي.



وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية ال VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم ال var الذي أبلغه بوجود تسلل في الكرة.



وسيطر الإتحاد السكندري على الكرة وتمكن من اتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وحمي شباكة من الهدف.



وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.



وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعورة بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب.



وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد السكندري في الدقيقة 33 من عمر المباراة.



وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الدقيقة 36 بعد تدخله مع لاعب الإتحاد بقوة في منتصف الملعب.



وتوغل صبحي بين دفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وانفرد بمحمد صبحي حارس زعيم الثغر وسددها ابو التفانين بمهارة رائعة ولكن كان لها صبحي بالمرصاد.



وفي الدقيقة 43 من عمر المباراة تمكن الاتحاد السكندري من تعديل النتيجة عن طريق عمار حمدي لاعب زعيم الثغر.



الشوط الثاني



حماسة بيراميدز زادت في بداية شوط المباراة الثاني، ووصل لمرمى الإتحاد السكندري أكثر من مرة ولكن دون تسجيل أهداف .



وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة انطلق رمضان صبحي من خلف مدافعي الاتحاد السكندري وتم عرقلته من الخلف داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء.



وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.



ثم عاد سيد البلد مرة أخرى للهجوم كما كن في شوط المباراة الأول، وتمكن من الوصول الى مرمى بيراميدز أكثر من مرة ولكن لم يسجل أي أهداف.



وأجرى بيراميدز تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بنزول اسلام عيسى وخروج محمد فاروق، ونزول جون أطوي بدلًا من محمود وادي.



من بعده أجرى حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري بخروج عمار حمدي ونزول خالد الغندور بدلًا منه في الدقيقة 66.



واصل الإتحاد في الضغط على دفاعات بيراميدز ونطم هجمة في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حصل منها على ركلة ركنية.



واشتعلت الجبهة اليمنى لنادي بيراميدز، وبدأ الثنائي أحمد توفيق ورمضان صبحي أن يخترقا دفاع سيد البلد، ولكن لم يتمكنا من الوصول الى محمد صبحي في أي هجمة خطيرة.



أجرى بيراميدز تبديل آخر بخروج محمود حمادة ونزول أحمد الشيخ المنتقل حديثًا للفريق السماوي.



وقرر حسام حسن بإجراء تبديل آخر بنزول محمد عطوة وخروج كريم يحيى في الدقيقة 80 من عمر المباراة.



وسقط محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري دون الإشتراك مع أحد، وطالب حكم المباراة باستدعاء الجهاز الطبي وتلقى صبحي العلاج لاستمراره في الملعب استكمالًا للقاء.



وأشهر الصباحي حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد بسبب إهدارة للوقت.



وتم تبديل رزاق سيسيه ونزل روماريو لويس غادر السيد سالم ونزل عبد السميع ابراهيم، واستنفذ الاتحاد السكندري جميع تبديلاته في المباراة.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رمضان صبحي في الدقيقة 93 من الوقت محتسب بدل من ضائع، بعد سقوط ابو التفانين داخل منطقة الجزاء.



وطالب لاعبي الاتحاد بالعودة لخاصية الـ VAR، وبالفعل توقفت المباراة لحسم القرار، وعاد الحكم في قراره وألى ركلة الجزاء.



وخطف الإتحاد السكندري هدف الفوز في الدقيقة 97 من الوقت محتسب بددل من ضائع، عن طريق رأسية رائعة في مرمى شريف إكرامي.



سجل خالد الغندور هدف التقدم عن طريق رأسية ممرها له عبد السميع ابراهيم ليمنح سيد البلد ثلاث نقاط مهمة في مباراة مثيرة.



وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري واقتناص ثلاث نقاط هامة، ليصبح في المركز الثالث ويستقر بيراميدز بدون نقاط في المركز السابع.



وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :



حراسة المرمي : محمد صبحي



محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ، ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه ، دايمون



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي



خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي



خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

