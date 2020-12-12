ضياع ركلة جزاء وهدف رائع .. عبد الله السعيد يصنع 4 فرص لـ بيراميدز أمام الاتحاد رغم الخسارة

قدم عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز ، أداء جيدا في أول مباراة بالدوري المصري هذا الموسم ، أمام الاتحاد السكندري تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أروبارينا.
واستطاع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز تسجيل هدف رائع بعدما مرر الكرة لزميله محمود حمادة الذي قام بعمل عرضية على رأسه مرة أخرى ويضعها في الزاوية البعيدة على طريقة الكبار.
ثم أضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء بعدما تحصل عليها رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق المنتقل حديثًا إلى الفريق السماوي ، وتصدى لها ببراعة محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.
وبذلك فإن عبد الله السعيد في محصلة المباراة استطاع تسجيل هدف وضياع أخر عن طريقة ركلة جزاء ، وشارك في المباراة لمدة 90 دقيقة وصنع 4 فرص لزملائه.
وانتهت المباراة بين فريقي بيراميدز والإتحاد السكندري بفوز الأخير ، بنتيجة 2-1 ، في المباراة الأولى لهما بالدوري تحت قيادة التوءم حسام وإبراهيم حسن.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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