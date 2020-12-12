الرياضة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتأخر أمام يونيون برلين بهدف في بوندسليجا

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تأخر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره يونيون برلين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب بروميل في الدقيقة الرابعة، ليتقدم يونيون بهدف نظيف في الشوط الأول.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

يذكر أن بروسيا دورتموند قد تلقى هزيمة مذلة أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في نفس الجولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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