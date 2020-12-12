الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتأخر أمام يونيون برلين بهدف في بوندسليجا

تأخر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره يونيون برلين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب بروميل في الدقيقة الرابعة، ليتقدم يونيون بهدف نظيف في الشوط الأول.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

يذكر أن بروسيا دورتموند قد تلقى هزيمة مذلة أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في نفس الجولة.