هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب بروميل في الدقيقة الرابعة، ليتقدم يونيون بهدف نظيف في الشوط الأول.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
يذكر أن بروسيا دورتموند قد تلقى هزيمة مذلة أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في نفس الجولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتأخر أمام يونيون برلين بهدف في بوندسليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.