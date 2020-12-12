ديربي العاصمة.. تشكيل أتليتكو وريال مدريد فى الدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان ودييجو سميونى المديران الفنيان لفريقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تشكيل ديربى العاصمة الإسبانية، فى العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" فى الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني. وجاء تشكيلات الفريقين كالتالي :. ريال مدريد حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - ميندى خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما أتلتيكو مدريد حراسة المرمى: يان أوبلاك خط الدفاع: تريبيير - فيليبى - سافيتش - هيرموسو خط الوسط: هيريرا - كوكى - يورينتى خط الهجوم: كاراسكو - جواو فيليكس - سواريز ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين من ترتيب الدوري الإسباني.

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