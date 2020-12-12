وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الشوط الأول عن طريق بورميل في الدقيقة الرابعة لصالح فريق يونيون برلين لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق البافاري.
ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق يونيون برلين بهذه النتيجة المركز الخامس برصيد 19 من ترتيب الدوري الالماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونيون برلين يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول من الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.