يونيون برلين يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول من الدوري الألماني

نجح فريق يونيون بريلن بالتقدم بهدف للاشئ على نظيره بايرن ميونخ ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الحداية عشر من الدوري الالماني الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الشوط الأول عن طريق بورميل في الدقيقة الرابعة لصالح فريق يونيون برلين لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق البافاري.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق يونيون برلين بهذه النتيجة المركز الخامس برصيد 19 من ترتيب الدوري الالماني.