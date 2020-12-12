نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، على التعليق علي فوز فريقه على بيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كل من عمار حمدي وخالد الغندور، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد عبد الله السعيد.

ونشر حسام حسن صورة له عبر حسابه علي "انستجرام" وعلق عليها "الحمد الله حمدًا كثيرًا"، ونال إعجاب متابعيه.