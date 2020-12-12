كاسيميرو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني.. فيديو

مضت 15 دقيقة من مباراة ديربي مدريد بين فريق أتليتكو وريال مدريد، بفوز الثاني بهدف للاشيء، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.
في الدقيقة 5 سدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كرة قوية بجانب العارضة على يمين الحارس أوبلاك.
في الدقيقة 10 سدد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد كرة قوية للغاية لتصدم بالعارضة على يسار الحارس أوبلاك لترتد إلى أرضية الملعب مرة أخرى .
في الدقيقة 15 جاءت ركلة ركنية لصالح فريق ريال مدريد ليرفعها اللاعب توني كروس على رأس كاسميرو الذي يضعها على يسار الحارس أوبلاك وتسكن الشباك محرزًا الهدف الأول.
وجاء تشكيلات الفريقين كالتالي :
ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - ميندى
خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش
خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما
أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: تريبيير - فيليبى - سافيتش - هيرموسو
خط الوسط: هيريرا - كوكى - يورينتى
خط الهجوم: كاراسكو - جواو فيليكس - سواريز
ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتان مؤجلتين من ترتيب الدوري الإسباني.
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