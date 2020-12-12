أودينيزي يفوز على تورينو 3-2 بالدوري الإيطالي

نجح فريق أودينيزي في الفوز على نظيره تورينو بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في إطار الأسبوع الـ11 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي .
وجاءت أهداف فريق أودينيزي عن طريق كل من إجناسيو بوسيتو (ق24) ورودريجو دي بول (ق54) وإيليا نستوروفسكي (ق69).
بينما جاءت الأهداف لأصحاب الأرض ( تورينو ) عن طريق كل من أندريا بيلوتي (ق66) وفيديريكو بوناتسولي (ق67).
وبهذه النتيجة ، رفع أودينيزي رصيده من النقاط إلى 13 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.
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