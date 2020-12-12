تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في البريميرليج

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه وذلك لمواجهة نظيره إيفرتون، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بين تشيلويل خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - أولفييه جيرو ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

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