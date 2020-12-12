عماد النحاس:اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء ولم يحالفنا الحظ أمام الزمالك

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك التي أقيمت اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري وفاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

واكد أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه ، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وقال :" اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".

وقال :" لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي واتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الاخطاء في المستقبل