كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك التي أقيمت اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري وفاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.
واكد أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه ، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.
وقال :" اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".
وقال :" لن تؤثر هذه الهزيمة على مباراة النجم الساحلي واتمنى التوفيق للاعبين وسنتدارك الاخطاء في المستقبل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عماد النحاس:اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء ولم يحالفنا الحظ أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.