باتشيكو: أداء الزمالك ليس مهمًا وإنما تحقيق الفوز

وأضاف أن الفريق تراجع في الشوط الثاني والمقاولون قدم أداء جيد، موضحا أن طريقة لعب الزمالك لم تساعد فريقه على الخروج كثيرا للهجوم، وأضاف أن الفوز باللقاء هو الأهم، لأن الفريق الذي يريد تحقيق البطولة علي أن يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.
وأشار باتشيكو إلى أن بطولة الدوري صعبة لأن الجميع يتساوى في الفنيات، وشدد على أن الزمالك يخوض كل المباريات بحثا عن تحقيق الفوز، معربا عن سعادته بمستوى جميع لاعبيه.
وأضاف أن المقاولون اجرى تغييرات هجومية بلاعبين لديهم يتميزون بطول القامة، وهو ما جعله يدفع بالونش ليلعب بمدافع ثالث قبل نهاية اللقاء، وأوضح أنه لم يبدأ بأشرف بن شرقي المباراة بسبب عدم الجاهزية اللازمة، وقال: "أنا محظوظ بامتلاكي لاعبين على أعلى مستوى وسيتواجد أيضا اللاعبون الذين لم يشاركون اليوم خلال المباريات المقبلة".
وفيما يخص موقف اوباما، أكد أن اللاعب خاض مران واحد فقط مع الفريق وكان من الصعب مشاركته اليوم، وأضاف أنه لا يعلم مدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة، مضيفا أن شيكابالا يلعب بشكل مميز في مركز صانع الالعاب ونفس الامر لبن شرقي وأحداد ومن الممكن ان نرى لاعب اخر غير اوباما في هذا المركز.
وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ليتصدر جدول الترتيب متساويا مع سيراميكا.
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