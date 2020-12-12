البافارى يتعثر.. بايرن ميونخ يتعادل 1-1 مع يونيون برلين فى الدوري الألماني

انتهت مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي 1-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألمانيتأخر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره يونيون برلين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة ضمن الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الألماني.
هدف المباراة أحرزه اللاعب بروميل في الدقيقة الرابعة، ليتقدم يونيون بهدف نظيف في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني ، استطاع روبرت ليفاندوسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
يذكر أن بروسيا دورتموند قد تلقى هزيمة مذلة أمام شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في نفس الجولة.
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