خضوع عبدالله جمعة لمسحة طبية جديدة

كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك عن خضوع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق لمسحة طبية جديدة خلال 48 ساعة من أجل الاطمئنان على حالته. ويغيب اللاعب عن الفريق في الفترة الحالية بسبب إصابته بفيروس كورونا. ويخضع الاعب لفترة عزل منزلي ويتلقى بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض. وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم. ليتصدر الفريق الأبيض جدول الترتيب متساويا مع سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على الدورى الممتاز .

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