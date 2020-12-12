لا للتعصب مصر أولا.. ختام النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضى بجامعة جنوب الوادى

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى..... اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي تحتشعار ( لا للتعصب .. مصر أولا ) والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة . شهد حفل الافتتاح الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات بمشاركة ٦٨٠ طالب وطالبة من ٢٠ كلية فى العاب خماسي كرة القدم ، كرة طائرة ، كرة السلة ، تنس طاولة ، كاراتيه والعاب ترويحية . وقد اسفرت نتائج كرة القدم نتائج المهرجان فى خماسي كرة القدم "طلبة" المركز الأول: الهندسة- المركز الثاني: الآداب -المركز الثالث: التربية النوعية. خماسي كرة القدم "طالبات المركز الأول: كلية التجارة - المركز الثاني: التربية الرياضية- المركز الثالث: الحقوق. كرة الطائرة "طلبة" المركز الأول: التربية الرياضية -المركز الثاني: التمريض -المركز الثالث: الهندسة كرة الطائرة "طالبات" المركز الأول: التربية الرياضية -المركز الثاني: التجارة - المركز الثالث: الآداب كرة السلة "طلبة" المركز الأول: التجارة - المركز الثاني: التربية الرياضية -المركز الثالث: الطب البيطري كرة السلة "طالبات" المركز الأول: التربية الرياضية - المركز الثاني: التجارة - المركز الثالث: الحقوق . اما فى منافسات الألعاب الفردية قد اسفرت النتائج فى تنس الطاولة "طلبة وطالبات" ماريو أيوب ميلاد – الإعلام – المركز الأول جورج هاني نصيف- التربية – المركز الثاني بيتر عادل عوض الله – العلوم – المركز الثالث يوستنيا وجدي درياس – الطب– المركز الأول شيماء محمد خريش - التربية الرياضية – المركز الثاني حبيبة حجاج كامل - طب الفم والأسنان – المركز الثالث اما فى منافسات الكاراتية "طلبة وطالبات" هدير محمد فكري – التجارة – المركز الأول فاطمة الزهراء حسن محمد - التربية الرياضية – المركز الثاني مروج محمد ابوالحسن – التربية الرياضية – المركز الثالث ياسر عبدالنبي محمود – التربية الرياضية – المركز الأول محمود احمد عبدالوهاب - التربية الرياضية – المركز الثاني محمد يوسام محمد فهمي - التربية – المركز الثالث. وفى منافسات الألعاب الترويحية سباق جري 50م "طلبة وطالبات" ايمان عاطف توفيق – التربية الرياضية – المركز الأول اميرة احمد محمود - التربية الرياضية – المركز الثاني زهرة عبدالرحمن ابوالوفا – التربية الرياضية – المركز الثالث احمد محمد حسين – التربية الرياضية – المركز الأول محمد سوداني محمد - التجارة– المركز الثاني محمد عصام سيف النصر - التربية الرياضية – المركز الثالث وفى منافسات قوة الزراعين "طلبة وطالبات" زياد الشادلي احمد – التربية النوعية – المركز الأول عبدالرحمن احمد رمضان - التجارة – المركز الثاني احمد محمود عبدالعال – التجارة – المركز الثالث الزهراء محمد الجيلاني – التربية الرياضية – المركز الأول انجي جمال احمد خليل - التربية الرياضية – المركز الثاني امل فتحي ذكي احمد - الحقوق – المركز الثالث وفى منافسات شد الحبل "طلبة وطالبات" عبدالله خالد فهيم احمد – التجارة – المركز الأول عمر أحمد حجاجي احمد - التجارة – المركز الثاني عبدالله ايمن فراج – الحقوق – المركز الثالث نورا احمد محمد زيدان – الحقوق – المركز الأول خلود خالد حسانين - الاعلام – المركز الثاني يسرا احمد أمين - الحقوق – المركز الثالث

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