أحمد جودة - القاهرة - يقام الأحد خمسة مباريات في إنطلاق الدور الثاني للنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012