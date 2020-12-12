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تعرف على مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

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أحمد جودة - القاهرة - يقام الأحد خمسة مباريات في إنطلاق الدور الثاني للنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- منوف مع كفر الباجور الساعة 12 : يدير اللقاء، طارق الشهدي وعمر سالم وأمين خالد.

2-  مسجد الخضر مع مشيرف الساعة 11 ملعب الباجور : أحمد نبيل وماجد مرسي وأمجد ماهر.

3- سبك الضحاك مع جزي ملعب الباجور الساعة 1 : ماجد مرسي وأحمد نبيل وأمجد ماهر.

4- كمشيش مع دلكة الساعة 12 ملعب تلا : محمد عبد الله وأمير ماهر واسراء حمودة.

5- عشما مع عافية الساعة 12 ملعب عشما : أحمد ماجد ومرسي ماجد وخالد حسين.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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