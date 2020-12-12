المصرية هانيا الحمامي تخسر لقب بطولة بلاك بول للاسكواش على يد لاعبة انجلترا

خسرت المصرية هانيا الحمامى بطولة بلاك بول الدولية لاسكواش السيدات بعد خسارتها من الإنجليزية سارة جين بيرى فى المباراة النهائية بنتيجة 2/3

حضر فعاليات المباراة النهائية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول ومحمد رائف مدير البطولة والرئيس التنفيذي للنادى

وتعد هانيا الحمامى هى المصرية الوحيدة التى وصلت للمربع الذهبي للبطولة بعد خروج كل المشاركات المصريات

وكانت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ودعت بطولة بلاك بول من دور الثمانية في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة من الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/2 جاءت نتيجة الاشواط : 7-11, 11-7, 4-11, 11-9, 11-9

كما ودعت نوران جوهر المصنفة الثانية البطولة بعد خسارتها من النيوزلندية جويل كينج بنتيجة 3/0 ، جاءت نتيجة الأشواط : 11-9, 11-5, 11-9

وشهدت منافسات بطولة بلاك بول للسيدات انسحاب نور الطيب المصنفة الثالثة بسبب حملها وتوقفها عن ممارسة اللعبة وأيضًا انسحاب اللاعبة يثرب عادل بسبب إصابتها بفيروس كورونا