الشوط الأول.. إيفرتون يتقدم على تشيلسي بهدف نظيف في البريميرليج

تأخر تشيلسي بهدف أمام نظيره إيفرتون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه سيجردسون في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم التوفيز بهدف نظيف.

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه وذلك لمواجهة نظيره إيفرتون، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - أولفييه جيرو

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة.