اخبار النادي الاهلي| تطور في أزمة نادي القرن.. مجازاة 5 مسئولين بـ استاد القاهرة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سلبية تحليل «رابيد تيست» الذي أجراه اللاعبون استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء غدٍ الأحد. حضرت أسرة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة قبل يومين لقضاء إجازة أعياد الميلاد معه. حرصت اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون النادي خلال الفترة الحالية على الاجتماع مع إدارة الشئون القانونية بالنادي من أجل مناقشة أزمة قضية لافتات نادي القرن. قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة ٥ مسئولين بالإدارة القانونية بهيئة استاد القاهرة بسبب مديونية الأهلي واتحاد الكرة التي تجاوزت ١١ مليون جنيه.

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