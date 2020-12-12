نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أودينيزي مطلوب في إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط لإبرام أكثر من صفقة من أجل تدعيم صفوف الفريق الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إقصاء إنتر ميلان من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا لم يبعد النادي الإيطالي عن أهدافه في يناير المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع رودريجو دي بول نجم خط وسط أودينيزي الإيطالي الذي يقدر بنحو 30 مليون يورو.

وألمح الموقع الإيطالي أن خطة إنتر ميلان كانت تعتمد على تسديد نصف ثمن الصفقة من مكافأة التأهل للدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكن تنوي إدارة النيراتزوري حاليًا بيع الثنائي رادجا ناينجولان وماتياس فيتسينو للحصول على الأموال.

وأوضح الموقع الإيطالي أن صفقة إنتر ميلان الثانية ستكون حارس مرمى للمستقبل، حيث أن المرشحين للانضمام هم روي سيلفا نجم غرناطة الإسباني وأليسيو كراجنو نجم كالياري الإيطالي وخوان أجوستين موسو نجم أودينيزي الإيطالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان لم يجر اتصالات فعلية مع ممثلي أي حارس مرمى حتى الآن سوى خوان أجوستين موسو.