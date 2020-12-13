مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

ونجح لاعبو الزمالك فى ترويض ذئاب الجبل وتسجيل هدفين فى اللقاء واستغل الفارس الأبيض نزول أشرف بنشرقي فى الشوط الثاني لفتح المساحات فى منتصف الملعب وتمرير الكرات إلى زملائه ومنحهم أفضلية فى التسديد على مرمى حارس المقاولون العرب.

ذئاب الجبل إعتمد على الإستحواذ على الكرة فى مجريات الشوط الثاني وهدد مرمى الزمالك لكن فشل فى تخطى دفاعات الأبيض وتسجيل الأهداف ليخرج اللقاء أبيض بإمتياز وثنائية دون رد.

بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الاولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول الى ضربة ركنية.

حاول كريم مصطفى مراوغة دفاعات الزمالم فى الدقيقة الثانية إلا أنه فشل ومرر فى الدقيقة الثالثة احمد فتوح كرة ماكرة الى حميد أحداد وراوغ مدافعى المقاولون وتحولت الكرة الى رمية تماس وحصل فى الدقيقة الرابعة أحمد فتوح لاعب الزمالك على الركنية الثانية.

مرر مصطفى محمد كرة عرضية فى الدقيقة الثامنة وحاول احمد سيد زيزو تخطى حسن الشامي فى الدقيقة التالسعة داخل منطقة الجزاء الا ان مدافع ذئاب الجبل نجح فى إبعادها الى ضربة ركنية.

وأرسل فرجاني ساسي فى الدقيقة العاشرة كرة ماكرة بكعب القدم تصل الى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يفشل فى السيطرة عليها وحصل زيزو فى الدقيقة 13 على ركلة حرة بعد تعرضه لخطأ من جانب لاعب المقاولون العرب.

راوغ محمد مجلى شيكابالا فى الدقيقة 16 ومرر الكرة الى سيف الجزيرى وحاول مراوغة محمد عبدالغني وسدد الكرة بغرابة الى خارج الملعب لتضيع فرصة تهديد مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

وأرسل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 18 كرة داخل منطقة الجزاء تصل إلى شيكابالا الذى سددها فى المرمى ويمسك بها محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل ومرر حميد حداد كرة فى الدقيقة 21 داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافعى المقاولون العرب إلى منتصف الملعب.

أحرز فريق الزمالك الهدف الأول فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 28 عن طريق النيران الصديقة بعدما أرسل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 27 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها محمود علاء برأسه تصدى لها محمود أبوالسعود وترتد وتصطدم فى جسم أحد مدافعى ذئاب الجبل وتسكن فى الشباك.

تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى الإصابة بعد كرة مشتركة فى الدقيقة 31 إضطر خلالها حكم اللقاء الدولى جهاد جريشة إلى إيقاف اللعب لخضوع اللاعب إلى العلاج وأرسل فى الدقيقة 39 أحمد فتوح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه قوية تعلو عارضة محمود أبوالسعود ويسقط على يده ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين علاج اللاعب.

نجح محمود علاء فى الدقيقة 43 فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء الذى أرسلها محمد مجلى لاعب المقاولون العرب ويحولها إلى ضربة ركنية.