ابراهيم فايق يكشف سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الاهلي لمواجهة المقاصة

كشف الإعلامي ابراهيم فايق عن سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مواجهة منافسه مصر للمقاصة في المباراة المقرر اقامتها غدا الاحد في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري.

وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن الجهاز الطبي قام بحقن منطقة الركبة لمروان محسن لعلاجه من الخشونة وهذا سبب عدم تواجده أمام مصر المقاصة.

وأضاف فايق أن:" الكثير لا يعلم أن مروان محسن مصاب منذ فترة طويلة بخشونة في الركبة، ولكنه يتحامل عليها ويشارك في المبارايات وهو مصاب ولكن الآن هو في فترة العلاج لذلك تم استبعاده من قائمة المقاصة.