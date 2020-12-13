هيلاس فيرونا يفوز على لاتسيو 2-1 بالدوري الإيطالي

وجاءت اهداف اللقاء عن طريق كاسيدي في الدقيقة 56 لصالح لاتسيو ، بينما جاءت أهداف فريق هيلاس فيرونا في الدقائق 45 ، 67 عن طريق مانويل لاتزاري بالخطأ في مرماه ، أدريان تاميز .
وبهذ النتيجة، يحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز السادس برصيد 19 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي.
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