أزمة الصورة.. فرج عامر: ميدو باس دماغ محمود الخطيب وحسن حمدي

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إلتقاط أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، صورة مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللقاء كان غير مرتب وكان مجرد صدفة، وميدو باس دماغ محمود الخطيب ودماغ حسن حمدي".

وتابع: "ميدو قال أنه زملكاوي جدًا ويحترم الزمالك والأهلي والزمالك أخوات وحبايب واللقاء لم يستمر أكثر من 5 دقائق".

وشهدت الساعات الماضية حرب تصريحات بين أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك السابق. بداية الأزمة: ظهر أحمد حسام ميدو في صورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، خلال رحلة صيد. وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة. أمير مرتضى يعلق: هاجم أمير مرتضى منصور ميدو؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ". رد نادي من ميدو: قال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم، السبت، ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك". وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، وقام ميدو بسب مرتضىى منصور مطالبا بأن عائلته لازم تختفي من الساحة الرياضة". وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي". وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه". عقب المداخلة الإذاعية كتب ميدو عبر تويتر:" هعلمك الأدب يا أمير.

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