إيفرتون يفوز على تشيلسي 1-0 في البريميرليج

خسر تشيلسي بهدف أمام نظيره إيفرتون في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد أحرزه سيجردسون في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، لينهي المباراة بفوز التوفيز بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 20 في المركز السابع، وتوقف رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الثالث.

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه وذلك لمواجهة نظيره إيفرتون، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كاي هافرتز - تيمو فيرنر - أولفييه جيرو